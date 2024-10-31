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  • praprotniks praprotniksgmailcom
    Za svoje ljudstvo pa Vučić nima pomoči. On je en hinavec.Вучич: Сербия пом...
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    пожалуйста,гимн ТАБУЛИСТАНА вкючите..Зеленский рассказ...
  • Гарий Щерба
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍National Interest...

Китай с помощью санкций прекратил поставки американских дронов Украине

Китай с помощью санкций прекратил поставки американских дронов Украине

Skydio, крупнейший производитель беспилотников в США и поставщик для украинских военных, столкнулся с кризисом в цепочке поставок и остановкой работы после того, как Пекин ввел санкции против компании, включая запрет китайским фирмам поставлять ей критически важные компоненты.

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