Китай с помощью санкций прекратил поставки американских дронов Украине

Skydio, крупнейший производитель беспилотников в США и поставщик для украинских военных, столкнулся с кризисом в цепочке поставок и остановкой работы после того, как Пекин ввел санкции против компании, включая запрет китайским фирмам поставлять ей критически важные компоненты.
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