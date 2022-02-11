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Фарке о «Краснодаре»: «С одиннадцатью 18-летними воспитанниками академии в основе не выиграешь ничего. Важен баланс»

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке высказался о том, смогут ли 11 воспитанников клуба попасть одновременно в стартовый состав «быков».

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