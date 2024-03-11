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Экс-полковник Расмуссен: помощь Украине является тяжким бременем для Байдена

Экс-полковник Расмуссен: помощь Украине является тяжким бременем для Байдена

Полковник американской армии в отставке и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен заявил, что президент США Джо Байден должен понимать, что поддержка Украины является тяжким бременем, а окружение главы государства и вовсе считает, что "проект Украина" подходит к финалу.

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