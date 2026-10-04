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Археологи нашли уникальный крупный клад с серебром X–XIV веков в Ленобласти

Археологи нашли уникальный крупный клад с серебром X–XIV веков в Ленобласти

Средневековый клад с серебряными изделиями X–XIV веков, по предварительным оценкам ученых, является крупнейшим в истории российской археологии из аналогичных находок этого периода на северо-западе России.

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