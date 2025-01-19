После все желающие смогли набрать святую воду, омыться ею, а смельчаки по традиции окунуться в иордани.
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После все желающие смогли набрать святую воду, омыться ею, а смельчаки по традиции окунуться в иордани.