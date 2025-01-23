Осталось меньше месяца. Как принять участие в творческом конкурсе «Традиционные игры и игрушки народов России»

В эти дни проводится Всероссийский творческий конкурс «Традиционные игры и игрушки народов России». Организаторы приглашают к участию педагогов, работников учреждений культуры, экспертов и всех тех, кто хочет помочь в сохранении наследия традиционных игр нашей огромной страны.