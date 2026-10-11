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В кастрюльке

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Тот самый вкус из советского детства: делюсь проверенным рецептом торта «Сказка» с нежным кремом по ГОСТу

Тот самый вкус из советского детства: делюсь проверенным рецептом торта «Сказка» с нежным кремом по ГОСТу

Торт «Сказка» – это любимый многими бисквитный десерт с нежным кремом, мягкими коржами и знакомым с детства вкусом.

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