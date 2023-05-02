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Хоакин Феникс, Джеки Чан и сиквел "14+". Какие фильмы выйдут в кинотеатрах в мае

Хоакин Феникс, Джеки Чан и сиквел "14+". Какие фильмы выйдут в кинотеатрах в мае

В мае на российских экранах появится "ужастик" с Хоакином Фениксом, комедии с Джеки Чаном и Моникой Беллуччи, а также триллер с Джерардом Батлером Традиционно май – время, когда хочется всё чаще выбираться на улицу и сходить куда-нибудь развлечься.

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