Хоакин Феникс, Джеки Чан и сиквел "14+". Какие фильмы выйдут в кинотеатрах в мае

В мае на российских экранах появится "ужастик" с Хоакином Фениксом, комедии с Джеки Чаном и Моникой Беллуччи, а также триллер с Джерардом Батлером Традиционно май – время, когда хочется всё чаще выбираться на улицу и сходить куда-нибудь развлечься.