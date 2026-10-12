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Daily Storm

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Как в Останкине спасают бумажную роскошь XVIII века

Как в Останкине спасают бумажную роскошь XVIII века

Французские обои изображают мозаику, лепнину и золоченую резьбу. Как реставраторы возвращают им былой дворцовый блескВ кабинете Итальянского павильона Останкинского дворца легко ошибиться с материалами.

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