В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить «Омикрон» от ОРВИ и гриппа

Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, как можно отличить коронавирус омикрон-штамма от распространенных респираторных инфекций.
Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, как можно отличить коронавирус омикрон-штамма от распространенных респираторных инфекций.
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