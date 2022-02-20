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В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить «Омикрон» от ОРВИ и гриппа

В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить «Омикрон» от ОРВИ и гриппа

Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, как можно отличить коронавирус омикрон-штамма от распространенных респираторных инфекций.

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