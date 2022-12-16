Радионова о номинации Щербаковой на премию ISU Skating Awards: «Шансы есть у всех, но мне почему-то кажется, что выиграет Нэтан Чен»

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова поделилась мнением о том, что Анна Щербакова претендует на премию ISU Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист».

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