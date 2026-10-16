Президент России Владимир Путин назвал успехом окружение Вооруженными силами РФ группировки противника численностью более двух тысяч человек на территории площадью 460 квадратных километров.
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