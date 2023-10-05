Житель Гусь-Хрустального задержан ФСБ за передачу Украине данных о передвижениях военной техники

В ФСБ сообщают, что мужчина получал деньги за передачу сведений спецслужбам Украины.Во Владимирской области задержан мужчина, которого подозревают в попытке передачи украинским спецслужбам данных о военной технике.
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