Как террористы из «Крокуса» готовили нападение

СК РФ обнаружил связь террористов из «Крокуса» с украинскими националистамиФото: Мобильный репортер / АГН «Москва» Следователи получили доказательства связи террористов, атаковавших концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта, с украинскими националистами.
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