Плохая видимость не позволила 27‑летнему путешественнику вернуться на турбазу Турист, заблудившийся у Каракольских озер из‑за снегопада, был найден спасателями, сообщили в главке МЧС по Республике Алтай.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Т "Коробки новорожд...
- "Убрать проще". С...
- В Госдуме заявили...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым