Возвращаем украденное

Пенсии пусть возвращают ГАДЫ!!! кому не дали и у кого отобрали.

Валентин Щербаков

Все заявления Краснова лишь подтверждают огромную коррумпированность, продажность власть имущих и тянется всё это с 90-х годов, столько времени крышевали друг дружку и открыто врали В.В.Путину, а теперь вдруг решили прекратить беспредел.....Если долго мучиться, может быть что-нибудь получится....