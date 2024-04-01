В России идет возврат в собственность государства незаконно приватизированных предприятий Николай Петров Как сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов (на фото), в собственность государства возвращены ряд предприятий Военно-промышленного комплекса.
Возвращаем украденное
Комментарии
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alik3456 Джексон
Пенсии пусть возвращают ГАДЫ!!! кому не дали и у кого отобрали.
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1 час.
АС
Андрей Сажин
Хорошие новости, но медленно! Не паханое поле впереди! Надеюсь на Успех! 🙏
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49 мин.
Валентин Щербаков
Все заявления Краснова лишь подтверждают огромную коррумпированность, продажность власть имущих и тянется всё это с 90-х годов, столько времени крышевали друг дружку и открыто врали В.В.Путину, а теперь вдруг решили прекратить беспредел.....Если долго мучиться, может быть что-нибудь получится....
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42 мин.
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