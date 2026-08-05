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Царьград

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Запад проигрывает России битву за Грузию. Пять откровений грузинского премьера

Запад проигрывает России битву за Грузию. Пять откровений грузинского премьера

Откровения руководителей Грузии о том, как западники стравливали её с Россией, превращали в колонию, желая всё диктовать, появились неслучайно: народ готовят, похоже, к разрыву с Западом, углублению "многовекторной политики" (расширению связей с Россией, Китаем и т.

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