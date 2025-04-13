В Таджикистане произошло землетрясение, слабые толчки ощущались в центре Душанбе

В Таджикистане в воскресенье, 13 апреля, утром произошло землетрясение. Подземные толчки специалисты зафиксировали в 07:24 по московскому времени в 170 километрах от города Худжан, очаг - на глубине 16 километров.
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