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В Таджикистане произошло землетрясение, слабые толчки ощущались в центре Душанбе

В Таджикистане в воскресенье, 13 апреля, утром произошло землетрясение. Подземные толчки специалисты зафиксировали в 07:24 по московскому времени в 170 километрах от города Худжан, очаг - на глубине 16 километров.

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