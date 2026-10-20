Ограничения сняты: бензин на заправках «ТЭС» снова продают свободно.С 00:00 на всех АЗС «ТЭС» отменены лимиты на заправку С сегодняшнего дня на всех заправках «ТЭС» топливо всех марок продается в свободном режиме.