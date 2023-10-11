«Я возвращаюсь к мечте»: один день с депутатом городской Думы Нижнего Новгорода Михаилом Рыхтиком

Разобраться с текущими крышами и разбитым асфальтом, поставить новую детскую площадку у дома, установить пожарную перегородку в школе и даже помочь школьникам определиться с профессией – депутат городской Думы Нижнего Новгорода сегодня может многое.
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