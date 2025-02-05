Россияне стали чаще ездить за границу

Россияне в 2024 году выезжали за границу чаще в сравнении с 2023 годом: общее количество поездок с разными целями (как туристическими, так и рабочими), выросло на 7,8% — до 29,2 млн, следует из данных ФСБ.
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