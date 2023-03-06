Вашингтон и Лондон препятствуют организации встречи Путина и Зеленского – Эрхан

США и Британия не заинтересованы в скорейшем завершении украинского кризиса, поэтому противодействуют усилиям турецкого лидера Тайипа Эрдогана по организации встречи президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
США и Британия не заинтересованы в скорейшем завершении украинского кризиса, поэтому противодействуют усилиям турецкого лидера Тайипа Эрдогана по организации встречи президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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