Страна и люди
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Страна и люди

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Главы МИД Франции и Британии заявили о необходимости победы Украины

Главы МИД Франции и Британии заявили о необходимости победы Украины

Министры иностранных дел Франции и Великобритании Стефан Сежурне и Дэвид Кэмерон в материале для британского издания The Telegraph заявили, что проигрыш Украины в конфликте с Россией можно будет расценивать как поражение всего Запада.

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