Яннис Адетокумбо набрал 44 очка, 20 подборов и 6 передач в 6-м матче с «Бостоном». Такое удавалось лишь Уилту Чемберлену и Шакилу О’Нилу

Яннис Адетокумбо набрал 44 очка, 20 подборов и 6 передач в 6-м матче с «Бостоном». Такое удавалось лишь Уилту Чемберлену и Шакилу О’Нилу

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо выдал феноменальную статистику в 6-й игре серии с «Бостоном». На счету грека – 44 очка (14 из 30 с игры), 20 подборов и 6 передач за 41 минуту на площадке.

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