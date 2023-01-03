Друг Роналду получил около 30 млн евро за организацию перехода Криштиану в «Аль-Наср»

Друг Криштиану Роналду получил крупную выплату за трансфер португальца в «Аль-Наср». 37-летний футболист перешел в клуб из Саудовской Аравии на правах свободного агента после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
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