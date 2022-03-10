Евролига. «Црвена Звезда» – «Маккаби», «Реал» встретится с «Миланом» и другие матчи

В четверг, 10 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 состоятся четыре матча. Сербская «Црвена Звезда» примет израильский «Маккаби».

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