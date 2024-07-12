В Симферополе на мосту по улице Куйбышева провалился асфальт

Местные жители обеспокоены опасным состоянием моста по улице Куйбышева в Симферополе. На протяжении последних двух месяцев на мосту, который находится между улицами Фруктовая и Донская, перед поворотом на улицу Титова, «красуется» огромная дыра.
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