Пирог из макарон,или макароны запеченные в духовке,с фаршем и томатным соусом!

Макароны запеченные в духовке, с фаршем и томатным соусом Вкусно,быстро и необычно!!!. Ингредиенты: Макароны»Ригатони(Трубочки)»-400 г; Фарш — 400 гр; Соус томатный — 300 мл; Репч лук — 1 шт; Раст масло — 20 мл; Чеснок 1-2 зуб; Тверд Сыр — 200 гр; Соль, специи по вкусу.