MeMo-Logic
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MeMo-Logic

152 подписчика

Билл Гейтс отправится на встречу с Си Цзиньпином для разговора об ИИ

Билл Гейтс отправится на встречу с Си Цзиньпином для разговора об ИИ

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс анонсировал визит в Пекин, в ходе которого намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином потенциальные угрозы, порождаемые стремительным развитием искусственного интеллекта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии