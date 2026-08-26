Билл Гейтс отправится на встречу с Си Цзиньпином для разговора об ИИ

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс анонсировал визит в Пекин, в ходе которого намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином потенциальные угрозы, порождаемые стремительным развитием искусственного интеллекта.
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