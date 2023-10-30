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В Госдепе оценили возможность исключения Турции из НАТО

В Госдепе оценили возможность исключения Турции из НАТО

Позиция Турции по ситуации на Ближнем Востоке не является поводом для лишения страны статуса члена Североатлантического альянса, заявил официальный представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэтью Миллер.

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