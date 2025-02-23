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За русского генерала — 100 украинских: Откровения военного эксперта Сивкова о скрытых моментах спецоперации

За русского генерала — 100 украинских: Откровения военного эксперта Сивкова о скрытых моментах спецоперации

Коллаж Царьграда Иван Прохоров Пока СВО медленно, но верно движется к завершению, у некоторых экспертов сохраняется ощущение, что армии России по-прежнему запрещают эффективно воевать — будь то на территории Украины, будь то в Курской области.

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