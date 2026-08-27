Авиакомпания Nesma объяснила, почему пассажиров не транспортировали в Москву

Авиакомпания Nesma Airlines не могла продолжить перевозку пассажиров рейса Шарм-эш-Шейх — Москва в столицу из Екатеринбурга после вынужденной посадки там, так как такой перелет считался бы внутренним рейсом.
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