«Герани» продолжают ударную серию по логистике Украины, — Минобороны (ВИДЕО)

«Герани» продолжают ударную серию по логистике Украины, — Минобороны. В Киеве поражён логистический центр.
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