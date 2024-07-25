Песков рассказал о подготовке визита Путина в Турцию

Подготовка к визиту президента России Владимира Путина в Турцию продолжается активно, однако точная дата пока не установлена, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.
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