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Украинский политик Арестович заявил о возможности украинских ракет «достать до Москвы»

Украинский политик Арестович заявил о возможности украинских ракет «достать до Москвы»

Украинские ракеты оперативно-тактического уровня могут быть направлены на Москву. Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

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