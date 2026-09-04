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Царьград

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Сарик Андреасян стал многодетным отцом: родился третий сын

Сарик Андреасян стал многодетным отцом: родился третий сын

Сарик Андреасян и Лиза Моряк стали родителями в третий раз: 3 сентября родился их сын. Имя пока не раскрыто, но скорее всего оно будет на букву Э.

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