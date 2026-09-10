Как супругу оформить налоговый вычет за обучение или лечение супруги

С 2024 года законодательство России позволяет одному из супругов получить социальный налоговый вычет за расходы на очное обучение или лечение другого супруга.
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