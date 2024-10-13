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«Авангард» объявил об избрании Евгения Кожевникова новым главой совета директоров. Зампред «Газпром нефти» побеждал в конкурсе «Лидеры России»

«Совет директоров ХК «Авангард» избрал председателем Совета директоров клуба Евгения Игоревича Кожевникова – заместителя председателя правления компании «Газпром нефть».

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