Corn Futures: Next Stop 630? Corn Futures CBOT_DL:ZC1! The_STA Corn has rallied hard over the past couple of weeks, pushing to virtually 3-year highs on the weekly chart.
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