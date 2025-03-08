Оркестр Росгвардии устроил музыкальный флешмоб для женщин в Казани

Фото: пресс-служба Росгвардии по РТ В Международный женский день музыканты военного оркестра казанского полка Росгвардии порадовали женщин праздничным выступлением, которое прошло в вестибюле одного из торговых центров Казани.
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