Оскорбившего памятники ВОВ блогера из Ижевска не наказали по статье о реабилитации нацизма

ИЖЕВСК, 8 августа, ФедералПресс. Ижевского блогера Константина Петрова, который во время путешествия по Мурманской области нелицеприятно высказался о памятниках участникам ВОВ, не стали привлекать к уголовной ответственности по статье об оправдании нацизма.