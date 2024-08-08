Оскорбившего памятники ВОВ блогера из Ижевска не наказали по статье о реабилитации нацизма

ИЖЕВСК, 8 августа, ФедералПресс. Ижевского блогера Константина Петрова, который во время путешествия по Мурманской области нелицеприятно высказался о памятниках участникам ВОВ, не стали привлекать к уголовной ответственности по статье об оправдании нацизма.
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