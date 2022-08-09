Граждане Венесуэлы вышли на протест против кражи национального имущества

Акции протеста против кражи иностранными державами венесуэльского золотого запаса и других активов страны провели представители венесуэльских профсоюзов, общественных организаций вместе с представителями коренных народов, 9 августа сообщает TeleSUR.
Акции протеста против кражи иностранными державами венесуэльского золотого запаса и других активов страны провели представители венесуэльских профсоюзов, общественных организаций вместе с представителями коренных народов, 9 августа сообщает TeleSUR.
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