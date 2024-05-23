‼️В Евпатории сейчас накапливают воду, чтобы подать на последние этажи многоэтажек «Делаем всё возможное, чтобы вода дошла.
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‼️В Евпатории сейчас накапливают воду, чтобы подать на последние этажи многоэтажек «Делаем всё возможное, чтобы вода дошла.