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Царьград

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Лидер партии принес президенту плацинду в знак протеста

Лидер партии принес президенту плацинду в знак протеста

Представители парламентской партии «Демократия дома» в пятницу прибыли к зданию администрации президента, где запланированы консультации главы государства с парламентскими фракциями по вопросу выдвижения кандидата на пост премьер-министра.

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