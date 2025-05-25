Канцлер Австрии призвал пересмотреть правила предоставления убежища в ЕС

REUTERS/Valdrin Xhemaj Евросоюз должен пересмотреть правила предоставления убежища, поскольку действующие в настоящее время нормы уже не соответствуют первоначальной концепции, заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер.
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