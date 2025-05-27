EC пропустил удар: Путин удачно контратаковал в ответ на новые санкции

МОСКВА, 27 мая, ФедералПресс. Страны ЕС несколько дней назад объявили о введении в отношении России 17-го пакета санкций, основной удар которого был направлен на гражданские суда, подозреваемые в перевозке российской нефти.
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