В Челябинске начальникам готовы платить по полмиллиона рублей

Зарплаты востребованных руководителей в Челябинске достигли 500 тысяч рублей до вычета налогов. Как выяснили аналитики платформы HeadHunter, из всех менеджеров челябинским заводам больше других нужны начальники производства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии