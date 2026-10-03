Ирак впервые за 20 лет вывез 2 млн баррелей сырой нефти за пределы Ормуза

Ирак впервые за 20 лет перевез два миллиона баррелей сырой нефти на супертанкере за пределы Ормузского пролива.
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