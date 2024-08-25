Как моментально поставить на колени воинственную Европу? Генерал Гурулёв дал подсказку

Барма Лей

< Рассказывал про Голландию, что основной поток нефтепродуктов там идёт. И если их просто там обезоружить, то Европа вся встанет наглухо.> Ну и как это сделать,конкретно? Есть план,что бы нам не прилетело? А так, это ПРОСТО СЛОВА И БРАВАДА, И ЗАРАБОТОК НА РАЗНЫХ ТОК-ШОУ.