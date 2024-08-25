коллаж Царьграда Генерал-лейтенант Андрей Гурулёв дал подсказку, как моментально поставить на колени воинственную Европу.
Как моментально поставить на колени воинственную Европу? Генерал Гурулёв дал подсказку
Комментарии
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Барма Лей
< Рассказывал про Голландию, что основной поток нефтепродуктов там идёт. И если их просто там обезоружить, то Европа вся встанет наглухо.> Ну и как это сделать,конкретно? Есть план,что бы нам не прилетело? А так, это ПРОСТО СЛОВА И БРАВАДА, И ЗАРАБОТОК НА РАЗНЫХ ТОК-ШОУ.
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5 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Предлагать можно ,а делать кто будет? Если за два года не смогли ни разу уничтожить пути забугорной техники. Это было крайне необходимо да и вероятно не очень сложно. А добираться в Европу ни кто не будет
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4 час.
Nik Nik
«Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай!» С.П. Королёв
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2 час.
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