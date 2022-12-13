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Суарес – Месси: «Не устаешь доказывать, что ты лучший. Пусть весь мир поаплодирует тому, что этот парень дает футболу!»

Суарес – Месси: «Не устаешь доказывать, что ты лучший. Пусть весь мир поаплодирует тому, что этот парень дает футболу!»

Форвард сборной Уругвая Луис Суарес отметил высокий уровень игры Лионеля Месси. Аргентинский нападающий отметился голом и результативным пасом в матче с Хорватией (3:0) на ЧМ-2022.

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